28 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Sergio Rico transferinde rakip çıktı!

Kartal'a Rico transferinde rakip çıktı! İşte o takım...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.07.2021

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, kaleyi tecrübeli bir isme teslim etmek istiyor. Siyah beyazlılar, bu doğrultuda gündemine PSG'nin İspanyol kalecisi Sergio Rico'yu almıştı. Deneyimli eldivene Fransız ekibi Lille'in de talip olması transferde işleri karıştırdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi için kalesini tecrübeli bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş, PSG'nin yedek isimlerinden Sergio Rico için harekete geçmişti.

Fransa'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille de Rico için devreye girdi.

Fotomaç'ın Fransız medyasından derlediği haberde, Maignan'ı 13 milyon euro'ya Milan'a satan Lille, 26 yaşındaki kalecinin boşluğunu Sergio Rico ile doldurmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ilk hedef Luuk de Jong! İşte yapılan teklif

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'da Rosier krizi! Kartal'da Rosier krizi!
Beşiktaş'ta ilk hedef Luuk de Jong! İşte yapılan teklif Beşiktaş'ta ilk hedef Luuk de Jong! İşte yapılan teklif
Kartal'a Larin'den kötü haber! Yönetimden flaş hamle... Kartal'a Larin'den kötü haber! Yönetimden flaş hamle...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör