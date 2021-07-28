28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Sergio Rico transferinde rakip çıktı!
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, kaleyi tecrübeli bir isme teslim etmek istiyor. Siyah beyazlılar, bu doğrultuda gündemine PSG'nin İspanyol kalecisi Sergio Rico'yu almıştı. Deneyimli eldivene Fransız ekibi Lille'in de talip olması transferde işleri karıştırdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Şampiyonlar Ligi için kalesini tecrübeli bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş, PSG'nin yedek isimlerinden Sergio Rico için harekete geçmişti.
Fransa'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille de Rico için devreye girdi.
Fotomaç'ın Fransız medyasından derlediği haberde, Maignan'ı 13 milyon euro'ya Milan'a satan Lille, 26 yaşındaki kalecinin boşluğunu Sergio Rico ile doldurmak istiyor.
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