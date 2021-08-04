Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu! 3 kulüp talip oldu
Geçtiğimiz sezon alınan 2 kupada da büyük pay sahibi olan Cyle Larin, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Siyah-beyazlılarla 1 yıl sözleşmesi kalan Kanadalı golcüye Fransa'dan 3 kulüp talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'in geçen sezonu çifte kupayla kapamasında büyük payı olan Kanadalı Cyle Larin hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesinde son yılına giren ve ocak ayından itibaren başka takımlarla bonservis ücreti olmadan imza atabilecek futbolcu için Fransa'dan teklif geldi.
SERGEN YALÇIN'LA FORMUNU ARTTIRDI
Geçen sezon başında gönderilmesi düşünülen Larin, Sergen Yalçın döneminde tam bir patlama yaşamıştı. Kanadalı oyuncu Süper Lig'de 38 maçta 19 gol, 6 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 gol atan futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki tek maçta da 1 gol atmaşı başarmıştı.
Larin, Kanada Milli Takımı ile çok başarılı performans sergiledi. Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 6 maçta, 7 gol atan oyuncu Gold Cup'ta ilk 3 karşılaşmada 3 kez topu ağlara yollamayı başardı. ABD maçında sakatlanan oyuncu turnuvanın geri kalanında forma giyemedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası