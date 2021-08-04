04 Ağustos 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu! 3 kulüp talip oldu

Geçtiğimiz sezon alınan 2 kupada da büyük pay sahibi olan Cyle Larin, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Siyah-beyazlılarla 1 yıl sözleşmesi kalan Kanadalı golcüye Fransa'dan 3 kulüp talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu! 3 kulüp talip oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Beşiktaş'in geçen sezonu çifte kupayla kapamasında büyük payı olan Kanadalı Cyle Larin hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesinde son yılına giren ve ocak ayından itibaren başka takımlarla bonservis ücreti olmadan imza atabilecek futbolcu için Fransa'dan teklif geldi.

Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu! 3 kulüp talip oldu

Ajansspor'un haberine göre; Fransa'nın köklü kulüpleri Marsilya, Bordeaux ve Rennes'nin menajerler aracılığıyla nabız yokladıkları öğrenildi. Bedelsiz gitmesindense iyi bir teklif gelmesi halinde Larin'i satmak isteyen siyah beyazlılar 8 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu! 3 kulüp talip oldu

SERGEN YALÇIN'LA FORMUNU ARTTIRDI

Geçen sezon başında gönderilmesi düşünülen Larin, Sergen Yalçın döneminde tam bir patlama yaşamıştı. Kanadalı oyuncu Süper Lig'de 38 maçta 19 gol, 6 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 gol atan futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki tek maçta da 1 gol atmaşı başarmıştı.

Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu! 3 kulüp talip oldu

Larin, Kanada Milli Takımı ile çok başarılı performans sergiledi. Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 6 maçta, 7 gol atan oyuncu Gold Cup'ta ilk 3 karşılaşmada 3 kez topu ağlara yollamayı başardı. ABD maçında sakatlanan oyuncu turnuvanın geri kalanında forma giyemedi.

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