Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu! 3 kulüp talip oldu

Beşiktaş'in geçen sezonu çifte kupayla kapamasında büyük payı olan Kanadalı Cyle Larin hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesinde son yılına giren ve ocak ayından itibaren başka takımlarla bonservis ücreti olmadan imza atabilecek futbolcu için Fransa'dan teklif geldi.