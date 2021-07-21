21 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier imzayı atıyor! Tarih belli oldu

Beşiktaş'ta Rosier imzayı atıyor! Tarih belli oldu
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.07.2021

Gelecek Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Beşiktaş, geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük katkısı olan Valentin Rosier'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fransız sağ bekin transferi konusunda Portekiz kulübü Sporting Lizbon'la her konuda anlaşma sağladı. İşte Rosier'in Kartal'a imza atacağı tarih... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki oyuncu cuma günü İstanbul'a gelip 4 yıllık imza atacak. Geçen sezon Portekiz ekibi Sporting'den kiralık olarak geldiği siyah beyazlılarla başarılı bir grafik sergileyen, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" diyerek G.Saray'ın teklifini geri çeviren ve taraftarın gönlünde taht kuran Fransız sağ bekin kulübüyle 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlandı. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta yeniden oynayabilmek için yönetime "Gerekirse maaşımdan (1.4 milyon euro) kesip, Sporting'e bonservis bedeli olarak verin" diyen 24 yaşındaki oyuncuya da 1 milyon 350 bin euro garanti ücret ödenecek. Geçen sezon Süper Lig'de 33 maça çıkan ve 1 gol, 6 asist kaydeden Rosier cuma günü İstanbul'a gelerek 4 senelik sözleşmeye imza atacak.

GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Beşiktaş, uzun süredir uğraştığı Rosier transferinde mutlu sona ulaşırken taraftar da yıldız oyuncu için harekete geçti. Birçok taraftar, Rosier'in İstanbul'a uçakla ineceği gün havaalanında görkemli bir karşılama için sosyal medyadan hareket geçerken "RosierİçinHavaalanına" etiketine Fransız sağ bekten yanıt geldi. Rosier bir taraftar sayfasının konuya ilgili gönderisine "Teşekkürler" emojisi yazdı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

G.SARAY'A İKİNCİ RET!
Sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncunun menajerlik ofisine, içinde sözleşme rakamları ve şartlarının da bulunduğu resmi bir teklif gönderdi. Rosier'in menajeri, oyuncusunun talebiyle buna cevap vermedi. Galatasaray buna rağmen vazgeçmedi. Sporting'e Fransız oyuncu için 6 milyon euro'luk bir teklif daha sundu. Beşiktaş'ın teklifinden 400 bin euro daha fazla teklif etmesine rağmen Fransız oyuncu G.Saray'la görüşme yapmadı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yöneticilere tam yetki! "İstediğinize teklif yapın"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'dan sağ kanat operasyonu! Bayramdan sonra... Kartal'dan sağ kanat operasyonu! Bayramdan sonra...
İşte Beşiktaş'ın Gedson teklifi! Taksitle ödenmesi koşuluyla... İşte Beşiktaş'ın Gedson teklifi! Taksitle ödenmesi koşuluyla...
Beşiktaş'tan G.Saray'a stoper çalımı! Beşiktaş'tan G.Saray'a stoper çalımı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör