26 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş sahaya iniyor! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | BJK haberleri

Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.07.2021

Son dakika Beşiktaş maçı haberleri... Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaşacak. Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Salih Uçan'ı transfer eden Kartal'da yeni transferlerin performansı da merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 27 Temmuz Salı günü saat 19:00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR'İN HAZIRLIK MAÇI İPTAL EDİLDİ!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yunanistan Ligi temsilcisi Panathinaikos ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasının iptal edildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN İSPANYA KAMPI İPTAL EDİLDİ!

24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal transferde yüksekten uçacak! Yıldız isim... Kartal transferde yüksekten uçacak! Yıldız isim...
Beşiktaş'ta flaş istifa! Transfer komitesindeki görevini bıraktı Beşiktaş'ta flaş istifa! Transfer komitesindeki görevini bıraktı
Beşiktaş'ta kadro dışı kalmıştı! Yeni takımı belli oldu Beşiktaş'ta kadro dışı kalmıştı! Yeni takımı belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör