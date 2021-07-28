Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

VALENTINE ROSIER Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

RACHID GHEZZAL İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier'in imzaları an meselesi.

LEVENT MERCAN Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. .

CHUBA AKPOM Santrafor konusunda aceleci davranmak istemeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın istemesi halinde Chuba Akpom ile temasları sıkılaştıracak.

HALİL DERVİŞOĞLU Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla parmak ısırtan Halil Dervişoğlu için Beşiktaş harekete geçti. Beşiktaş'ın, İngiliz ekibinin Danimarkalı sportif direktörü Ankersen'den, Halil'i istediği belirtildi.

SERGIO RICO Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kaleye tecrübeli bir isim transfer etmek istiyor. PSG forması giyen Sergio Rico ile ilgilenen Beşiktaş'a Fransa şampiyonu Lille rakip oldu. Görüşmeler sürüyor.