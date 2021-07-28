28 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier'in imzaları an meselesi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu... | BJK haberleri

LEVENT MERCAN

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu... | BJK haberleri

CHUBA AKPOM

Santrafor konusunda aceleci davranmak istemeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın istemesi halinde Chuba Akpom ile temasları sıkılaştıracak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu... | BJK haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla parmak ısırtan Halil Dervişoğlu için Beşiktaş harekete geçti. Beşiktaş'ın, İngiliz ekibinin Danimarkalı sportif direktörü Ankersen'den, Halil'i istediği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu... | BJK haberleri

SERGIO RICO

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kaleye tecrübeli bir isim transfer etmek istiyor. PSG forması giyen Sergio Rico ile ilgilenen Beşiktaş'a Fransa şampiyonu Lille rakip oldu. Görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu... | BJK haberleri

DIEGO GODIN

Uzun süredir gündemde yer alan Uruguaylı yıldız Diego Godin ile her konuda anlaşan Kartal, Cagliari ile pazarlık masasına oturdu. İtalyan ekibine "Maaşının %40'ını biz ödeyelim" teklifi yapıldı, acilen yanıt bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Sport İtalia, golcü futbolcunun Bologna'ya önerildiğini ancak reddedildiğini ifade ederken; haberde Beşiktaş'ın Costa için en iyi teklifi yapan kulüp olduğu belirtildi.

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