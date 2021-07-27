Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta rota Luuk de Jong'a döndü! Transferde ciddi rakip
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, yıldız forvetlerden maddi beklentiler nedeniyle vazgeçerken, Hollandalı golcü Luuk de Jong yeniden lsite başına girdi. Ancak Kartal'ın bu transferde ciddi bir rakibi var. İşte o takım ve transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kartal'da golcü listesine giren ve kiralama girişimlerinde bulunulan Luuk de Jong tekrar listede bir numaraya çıktı. Sabah'ın haberine göre, sakatlığı nedeniyle geri plana itilen Hollandalı golcü; Diego Costa, Aleksandar Mitrovic, Chuba Akpom ve Willian Jose'de maliyetlerin yüksek olması, Rondon'un ise Çin'den henüz bonservisini alamaması nedeniyle yine değerlendirmeye alındı.
En iyi ihtimalle 2-3 hafta içerisinde antrenmanlara başlaması beklenen 30 yaşındaki oyuncu için "Bir süre idare ederiz" düşüncesiyle tekrar girişim sağlandı. Ancak siyah beyazlıların bu transferde çok ciddi bir rakibi var: PSV Eindhoven...
Santrforun yanı sıra forvet arkasında ve zaman zaman kanatlarda da oynayabilen De Jong'un da eski takımı PSV'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi. Sevilla'nın Temmuz 2019'da 12.5 milyon Euro bedelle PSV'den renklerine bağladığı oyuncu, İspanyol ekibinde 94 karşılaşmaya çıkarken 19 gol atıp, 5 asist kaydetti.
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