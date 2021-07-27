27 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'nin kararı...

Beşiktaş yönetimi, Uruguaylı stoper Diego Godin ile her konuda anlaştı. Siyah beyazlılar, İtalyan kulübü Cagliari ile pazarlık halinde. İtalyanlara "Maaşının %40'ını biz ödeyelim" teklifi sunuldu, ve beklemeye geçildi. Kartal'ın stoper transferinde alternatifinin ise Daniele Rugani olduğu kaydedildi. Godin transferinin gerçekleşmemesi durumunda Rugani için Juventus'a resmi teklif yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'nin kararı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, transfer gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Diego Godin, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Siyah-beyazlıların, Uruguaylı oyuncuyla anlaşma detayları da büyük ölçüde netlik kazandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'nin kararı...

MAAŞ PAZARLIĞI YAPILIYOR
Inter'de uzun yıllar forma giydikten sonra Cagliari ile sözleşme imzalayan Diego Godin, kariyerinin son döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak bakıyor. Tecrübeli stoper, Beşiktaş'ın transfer teklifini bu etkenden dolayı kabul etti. Beşiktaş kulübü, Diego Godin'in teklifi kabul etmesinin ardından Cagliari ile iletişime geçti. Siyah-beyazlılar, Serie A ekibiyle bonservisten çok maaş konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'nin kararı...

SENELİK ÜCRETİ AĞIR GELİYOR
Tecrübeli stoperi yüksek maaş yükü nedeniyle elden çıkarmak isteyen Cagliari, Godin'le yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın Godin için Cagliari'ye "yüzde 40 maaşını biz ödeyelim" teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu teklifi düşünmek için süre isteyen Cagliari, ağır maaş yükü nedeniyle Godin'le yollarını ayırmak istiyor. Cagliari ile Inter arasındaki yapılan anlaşmada Diego Godin'in ilk sezon maaşının büyük bir bölümünü İnter karşılamıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'nin kararı...

Tecrübeli stoper Diego Godin, Uruguay milli takımının formasını da 146 karşılaşmada giydi. Bu periyotta 8 gol atarken, 6 da asist yaparak 14 gole etki etmiş oldu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'nin kararı...

B PLANI DANIELE RUGANI
Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer stoper adayı, bonservisi Juventus'ta olan Daniele Rugani. Siyah-beyazlılar İtalyan savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Godin transferinin gerçekleşmemesi halinde Rugani için Juventus'a resmi teklif iletilecek. 26 yaşındaki stoper, geçen sezonun ilk yarısında Fransa'nın Rennes takımında, ikinci yarısında ise Cagliari'de forma giydi. 1.90 boyundaki Rugani, 247 resmi karşılaşmada 15 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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