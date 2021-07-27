Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, transfer gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Diego Godin, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Siyah-beyazlıların, Uruguaylı oyuncuyla anlaşma detayları da büyük ölçüde netlik kazandı.

