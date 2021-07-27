27 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Fernando Lucas Martins'te son karar Sergen Yalçın'ın!

Sambacı yıldızın transferinde top Yalçın'da!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Fernando Lucas Martins, kulübü Beijing Guoan ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona yaklaştı. Brezilyalı yıldızın, takımından ayrılmaya hazırlandığı ve siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Kartal'da son kararı teknik direktör Sergen Yalçın'ın vermesi bekleniyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Orta sahaya yapılması planlanan takviye neticesinde sezon bitiminde gündeme gelen ve geçtiğimiz ay itibariyle anlaşmaya varılan 29 yaşındaki Fernando Lucas Martins'in kulübünden bedelsiz çıkışı bekleniyordu. Brezilyalı futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldiği ve kısa süre içerisinde işlemleri tamamlayarak bonservisini alacağını ilettiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan, Alex Teixeira ile birlikte yaz tatilinde vakit geçirdikleri Lucas Fernando'nun transferinde son söz Sergen Yalçın'ın olacak. Yalçın'ın onay vermesi durumunda tecrübeli oyuncunun Beşiktaş forması giymesi bekleniyor. Kariyerine Gremio'da başlayan ve sonrasında Shakhtar Donetsk ile Avrupa macerasına çıkan orta saha oyuncusu, Sampdoria ve S.Moskova formalarını da terletti.

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