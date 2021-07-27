Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Levent Mercan atağı!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yabancı kuralının yürürlüğe girmesinin ardından gurbetçi oyunculara ilgi gösteren siyah-beyazlılar, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta sahası Münir Levent Mercan'a kanca attı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Önümüzdeki sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş'ta transfer operasyonu devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Kara-Kartal, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı.
Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.
Almanya U20 Milli takımında da görev yapan Levent Mertcan için ön görüşmeler yapılırken, uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanmasını bekleniyor.
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