27 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Radja Nainggolan ‘çizme’ dedi!
İtalyan devi Inter ile yollarını ayırması beklenen 33 yaşındaki Belçikalı yıldız Radja Nainggolan'a, senelik 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif eden Beşiktaş'a kötü haber geldi. Nainggolan'ın 2 sezondur kiralık olarak forma giydiği Cagliari'de kariyerini sürdürmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği haberde, yıldız futbolcunun 2 sezondur kiralık olarak forma giydiği Cagliari'de kariyerini sürdürmek istediği iddia edildi.
Bu arada geçen sezonu Cagliari'de kiralık geçiren Nainggolan'ın sözleşmesini feshetmek için Inter'den 2 milyon euro istediği, Inter'in ise 1.2 milyon euro verebileceğini oyuncuya ilettiği belirtildi.
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