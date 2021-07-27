27 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Radja Nainggolan ‘çizme’ dedi!

Nainggolan kararını verdi! Beşiktaş'a gidecek mi?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.07.2021

İtalyan devi Inter ile yollarını ayırması beklenen 33 yaşındaki Belçikalı yıldız Radja Nainggolan'a, senelik 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif eden Beşiktaş'a kötü haber geldi. Nainggolan'ın 2 sezondur kiralık olarak forma giydiği Cagliari'de kariyerini sürdürmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği haberde, yıldız futbolcunun 2 sezondur kiralık olarak forma giydiği Cagliari'de kariyerini sürdürmek istediği iddia edildi.

Bu arada geçen sezonu Cagliari'de kiralık geçiren Nainggolan'ın sözleşmesini feshetmek için Inter'den 2 milyon euro istediği, Inter'in ise 1.2 milyon euro verebileceğini oyuncuya ilettiği belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Godin tamam! Cagliari'nin kararı... Beşiktaş'ta Godin tamam! Cagliari'nin kararı...
Rosier ve Ghezzal imzayı atıyor! İşte toplam maliyet Rosier ve Ghezzal imzayı atıyor! İşte toplam maliyet
Beşiktaş'ta rota Luuk de Jong'a döndü! Transferde ciddi rakip Beşiktaş'ta rota Luuk de Jong'a döndü! Transferde ciddi rakip
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör