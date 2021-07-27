İtalyan devi Inter ile yollarını ayırması beklenen 33 yaşındaki Belçikalı yıldız Radja Nainggolan'a, senelik 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif eden Beşiktaş'a kötü haber geldi. Nainggolan'ın 2 sezondur kiralık olarak forma giydiği Cagliari'de kariyerini sürdürmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği haberde, yıldız futbolcunun 2 sezondur kiralık olarak forma giydiği Cagliari'de kariyerini sürdürmek istediği iddia edildi.

Bu arada geçen sezonu Cagliari'de kiralık geçiren Nainggolan'ın sözleşmesini feshetmek için Inter'den 2 milyon euro istediği, Inter'in ise 1.2 milyon euro verebileceğini oyuncuya ilettiği belirtildi.

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