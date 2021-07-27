27 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Halil Dervişoğlu için harekete geçti! Galatasaray derken...

Yeni sezonda etkili bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferlerini peş peşe bitirmeyi amaçlıyor. Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da transferini bitirmek istediği Halil Dervişoğlu için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Halil Dervişoğlu için harekete geçti! Galatasaray derken...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Değişen yabancı kuralı nedeniyle transferde yerli isimlere öncelik veren siyah-beyazlılar, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Halil Dervişoğlu için harekete geçti! Galatasaray derken...

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın, 21 yaşındaki forvet için olumlu rapor verdiği öğrenilirken yönetimin de bu gelişmenin ardından Halil için atağa kalktığı ve İngiliz ekibinin Danimarkalı sportif direktörü Ramus Ankersen'den, Halil'i istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Halil Dervişoğlu için harekete geçti! Galatasaray derken...

Kurmaylar, daha sonra teknik direktör Thomas Frank'ın izniyle Brentford'un Watford'u yendiği hazırlık maçını izledi ve Halil'in de gol attığı karşılaşmadaki performansından memnun kaldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Halil Dervişoğlu için harekete geçti! Galatasaray derken...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Kara-Kartal, daha önce Galatasaray'ın ikna edemediği Brentfordlu yetkilileri, "Halil'i Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkartarak değerini arttırabiliriz" diyerek ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş, Halil'i transfer ederek daha önce Ghezzal, Rosier ve Gedson transferlerinde karşı karşıya geldiği Galatasaray'a çelme atmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Halil Dervişoğlu için harekete geçti! Galatasaray derken...

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Brentford ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Türkiye A Milli Takım'a davet edilmiş ve EURO 2020'de forma giymişti.

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