27 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 1 - 0 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kartal 'Güven' verdi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 Giriş Tarihi: 27.07.2021

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, 48. dakikada Güven Yalçın'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

Maç, siyah beyazlıların tesisleri Ümraniye Nevzat Demir'de gerçekleşti.

Beşiktaş, maça; Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, N'Koudou, Güven ilk 11'iyle başladı.

Yayını olmayan karşılaşmada Kartal, Başakşehir'i 48. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

İlk maçını Başakşehir ile yapan siyah beyazlılar, ikinci hazırlık maçında 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak. Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

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