Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar takımdan ayrılan oyuncuların ardından özellikle hücum bölgesinde ciddi bir kan kaybı yaşadı. Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Kara Kartal, yıldız oyuncu Radja Nainggolan için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Belçikalı 10 numara Radja Nainggolan ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde Beşiktaş'ın gündemine geldi. Tecrübeli oyuncu transfer görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan da Inter'den ayrılık tazminatı talep ediyor. Sportitalia'nın haberine göre Beşiktaş teklif vermeye hazır. Fotomaç'ın derlediği haberde, "Nainggolan İtalya'da kalmak istiyor ancak Beşiktaş, yıldız orta saha oyuncusu için 2 senelik 3 milyonluk teklif sunmaya hazır" denildi.

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