24 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Radja Nainggolan teklifi belli oldu! İşte ödenecek rakam...

Kartal'ın Nainggolan teklifi belli oldu! İtalyan basını yazdı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar takımdan ayrılan oyuncuların ardından özellikle hücum bölgesinde ciddi bir kan kaybı yaşadı. Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Kara Kartal, yıldız oyuncu Radja Nainggolan için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Belçikalı 10 numara Radja Nainggolan ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde Beşiktaş'ın gündemine geldi. Tecrübeli oyuncu transfer görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan da Inter'den ayrılık tazminatı talep ediyor. Sportitalia'nın haberine göre Beşiktaş teklif vermeye hazır. Fotomaç'ın derlediği haberde, "Nainggolan İtalya'da kalmak istiyor ancak Beşiktaş, yıldız orta saha oyuncusu için 2 senelik 3 milyonluk teklif sunmaya hazır" denildi.

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