Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Willian Jose'de rakip çıktı! La Liga ekibi Celta Vigo da talip oldu
Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen Willian Jose'yi gözüne kestirmişti. Siyah beyazlılara bu transferde rakip çıktı. Bir başka İspanyol kulübü Celta Vigo da Brezilyalı santrfor için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Siyah beyazlıların santrfor adaylarından biri olan Willian Jose transferinde Beşiktaş'ın karşısına Celta Vigo çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; İspanyol basınından El Gol, "Celta'dan, Willian Jose için Real Sociedad'a rakipsiz teklif" başlığı ile bir haber yapıldı.
Haberde; "Celta forvet istiyor ama hemen ödeme yapamıyor, bu yüzden teklifin kriterleri farklı. Willian Jose, Real Sociedad'dan öyle ya da böyle ayrılacak. Celta onun almak için büyük bir favori olarak öne çıktı" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'ın şansının ise gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda oynamak isteyen Willian Jose'ye Şampiyonlar Ligi arenasını sunması olduğu belirtildi.
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