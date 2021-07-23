Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlılar, yıldız futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın kulübü Leicester City ile bonservis pazarlığına devam ediyor. İşte transfere dair tüm ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın çifte kupalı şampiyonluğunda önemli rol oynayan Rachid Ghezzal'ın kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni adresi merak konusu olmuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeniden kadroda görmek istediği Cezayirli yıldız için bir süredir görüşmeler sürüyordu. Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray'ın da transferde devreye girmesi üzerine yarış kızıştı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas yaptığı transfer açıklamasında, Rachid Ghezzal ile görüştüklerini doğrulamıştı. Bunun üzerine temaslarını sıklaştıran Beşiktaş yönetimi yıldız isimle yeniden masaya oturdu.

BEŞİKTAŞ GHEZZAL İLE ANLAŞMA SAĞLADI!



Rachid Ghezzal ile son görüşmesini yapan Beşiktaşlı kurmaylar yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlı kurmaylar yapılan görüşme sonucu Cezayirli yıldızla 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sercan Dikme, "Beşiktaş yönetimi, Ghezzal ile FaceTime görüşmesi yaptı. Cezayirli oyuncunun Beşiktaş'ta kalması çok yüksek ihtimal. Kontrat 3+1 yıllık olacak. 2.2 milyon Euro yıllık ücret, Şampiyonlar Ligi bonusu sözleşmede olacak. Beşiktaş bu teklifi yükseltmedi, tavrını gösterdi ve anlaşma sağlandı." dedi.

Öte yandan Dikme, "Ghezzal, Beşiktaş'ı tercih etti. Bundan sonra Beşiktaş ile Leicester City'nin anlaşması kaldı. Bu dakikadan sonra Ghezzal'ın tavrı değişmez. Transfer kulüplerin anlaşmasına kaldı." ifadelerini kullandı.

LEICESTER CITY İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!



Beşiktaş'ın Leicester City ile Ghezzal'ın bonservisini alabilmek için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Transferin 3 ila 3.5 milyon Euro arasında bir bedelle sonuçlandırılması bekleniyor.

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