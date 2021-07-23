Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Nainggolan, Sergio Rico, Diego Godin... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Nainggolan, Sergio Rico, Diego Godin gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

VALENTINE ROSIER Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

MERT GÜNOK Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.

SERGIO RICO Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan bir diğer kaleci ise, Fransız devi PSG'nin İspanyol futbolcusu Sergio Rico. Beşiktaş, yıldız isim için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor.

DIEGO GODIN Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Uruguaylı yıldız futbolcu Diego Godin, başkan Ahmet Nur Çebi tarafından veto edildi. Çebi, Godin yerine daha genç bir ismi kadroya katmak istiyor.

RACHID GHEZZAL Galatasaray ile Beşiktaş arasında Rachid Ghezzal savaşı devam ediyor. Ancak Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, Cezayirli yıldıza resti çekti. Çebi, son teklifin geçerliliğini koruduğunu yineledi.

RADJA NAINGGOLAN Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek Beşiktaş, Radja Nainggolan'ı listesine ekledi. İtalyan basını, Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Belçikalı orta saha oyuncusuna Beşiktaş'ın talip olduğunu yazdı.