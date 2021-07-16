16 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin Kanada Haiti maçına damga vurdu!

Larin Kanada Haiti maçına damga vurdu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezon 19 gol atarak şampiyonlukta önemlş rol oynayan Cyle Larin Kanada Milli Takımı'nı da sırtlamaya devam ediyor. CONCACAF Gold Cup B Grubu ilk maçında Martinik'e 1 gol atan 26 yaşındaki forvet, 4-1 kazandıkları Haiti karşılaşmasında da 2 golle takımına galibiyeti getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

CONCACAF Gold Cup B Grubu maçında Kanada ile Haiti kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Kanada, Haiti'yi 4-1 yenerken maça Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin damgasını vurdu.

Yıldız golcü mücadelenin 51 ve 74. dakikalarında attığı gollerle ülkesinin kazandığı galibiyette büyük rol oynadı. Kanada bu galibiyetle turnuvada çeyrek finale yükseldi.

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