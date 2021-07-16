16 Temmuz 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin Kanada Haiti maçına damga vurdu!
Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezon 19 gol atarak şampiyonlukta önemlş rol oynayan Cyle Larin Kanada Milli Takımı'nı da sırtlamaya devam ediyor. CONCACAF Gold Cup B Grubu ilk maçında Martinik'e 1 gol atan 26 yaşındaki forvet, 4-1 kazandıkları Haiti karşılaşmasında da 2 golle takımına galibiyeti getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
CONCACAF Gold Cup B Grubu maçında Kanada ile Haiti kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Kanada, Haiti'yi 4-1 yenerken maça Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin damgasını vurdu.
Yıldız golcü mücadelenin 51 ve 74. dakikalarında attığı gollerle ülkesinin kazandığı galibiyette büyük rol oynadı. Kanada bu galibiyetle turnuvada çeyrek finale yükseldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası