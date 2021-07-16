16 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor!
Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma, istasyon ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkurda, değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman açma germe hareketleriyle tamamlandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki günün ilk idmanı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda gerçekleştirildi.
Isınma, istasyon ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkurda, değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durdu. İdman açma germe hareketleriyle tamamlandı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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