Son dakika spor haberi: Israrla Beşiktaş'ı istediği söyleyen Valentin Rosier bugün sözleşmeyi imzalıyor!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla yıldızlaşan Valentin Rosier'in geleceği merak konusuydu. Fransız sağ bekin de ısrarla Beşiktaş'ı istediği bilinirken uzun süren görüşmeler sonucu transferde mutlu sona ulaşıldı. Yıldız futbolcu bugün kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imzayı atacak. İşte Rosier için ödenecek rakam... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş, Sporting ile bonservisini almak için anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'e sonunda kavuşuyor. Fransız sağ bek bugün İstanbul'a gelecek. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Ojogo gazetesine haberine göre Beşiktaş, Rosier için toplamda yaklaşık 5 milyon euro ödeyecek. Ayrıca Sporting'in elinde bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak. Fotomaç'ın haberine göre; Başka teklifler almasına rağmen ısrarla Beşiktaş'ı isteyen Rosier'in tutumu sonrası Siyahbeyazlı taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcuyu havalimanında karşılamak için organizasyon planı hazırlıyor.

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