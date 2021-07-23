Son dakika spor haberi: Willian Jose’den Real Sociedad'a Beşiktaş baskısı!
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik santrfor. Yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak isteyen siyah beyazlılar, Real Sociedad'ın forveti Willian Jose için kollarını sıvamıştı. Brezilyalı oyuncunun da Beşiktaş'ı istediği bilinirken, kulübü Real Sociedad'a transferde kolaylık sağlaması konusunda baskı yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Santrfor konusunda alternatif isimlerle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'yi gözüne kestirmişti. 29 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapan yönetim, 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Yönetim, tecrübeli oyuncudan, Sociedad'ın bonservis konusunda indirime gitmesini ve 3 milyon euro'yu kabul etmelerinde ısrarcı olmasını istedi. Beşiktaş artık hem İspanyol temsilcisinden hem de Jose'den haber bekliyor.
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