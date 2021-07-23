Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Diego Godin'e veto!
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta savunmaya yapılması planlanan takviye için Diego Godin ismi ön plana çıktı. Siyah-beyazlılarda bu gelişmenin ardından başkan Ahmet Nur Çebi, Uruguaylı futbolcunun tranferine izin vermedi ve bu isimden vazgçildi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, yönetim kanadında stoper tercihinin yabancı bir isim olması konusunda fikir birliğine varıldı. Sergen Yalçın'ın transfer listesinde yer alan isimler üzerinde durulurken listeye beklenmedik isimler de dahil olmaya devam ediyor..
Bu isimlerden biri de Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin. Ne var ki, Godin ismi listeye girdiği gibi geri çıktı.
Yerli stoper defteri kapanan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin Diego Godin transferini bizzat veto ettiği bildirildi.
DAHA GENÇ BİR İSİM ARANACAK
Godin gibi tecrübeli bir savunmacının veto edilmesinin gerekçesi ise yaşı. Fotomaç'ın haberine göre başkan Ahmet Nur Çebi'nin stoper mevkine daha genç bir ismin aylınmasından yana olduğu, bu nedenle Godin'in alınmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.
Cagliari Başkanı ile konuştuğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Gelecek hafta sezon öncesi çalışmaları için kampa katılacağım. Başkan, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşandığını ve her oyuncunun ayrılabileceğini söyledi. 2-3 hafta Rusya'dan bir teklif aldılar, ardından da Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi olmuş" demişti.
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