Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Diego Godin'e veto!

DAHA GENÇ BİR İSİM ARANACAK

Godin gibi tecrübeli bir savunmacının veto edilmesinin gerekçesi ise yaşı. Fotomaç'ın haberine göre başkan Ahmet Nur Çebi'nin stoper mevkine daha genç bir ismin aylınmasından yana olduğu, bu nedenle Godin'in alınmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.