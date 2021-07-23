23 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Pablo Sarabia bombası! Ghezzal'ın yerine...
Rachid Ghezzal transferinin çıkmaza girmesinin ardından harekete geçen Beşiktaş yönetimi, alternatif isimler ile de görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak siyah beyazlılara Paris Saint-Germain forması giyen Pablo Sarabia önerildi. Yıldız oyuncunun menajerinin yönetici Erdal Torunoğulları ile görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Siyah-beyazlılarda Ghezzal'ın boşluğunu doldurmak için adı geçen isimlerden biri olan Pablo Sarabia için yeni haberler ortaya atıldı. Le 10 Sports'a göre Pablo Sarabia'nın durumundan haberdar olan menajeri ona yeni bir kulüp bulmaya çalışıyor. Fotomaç'ın haberine göre; yeteneklerini birkaç takıma, özellikle de bir Türk takımına sunmaktan çekinmedi ve Beşiktaş'a Sarabia'yı teklif etti. Temsilcisi Samira Samii, İspanyol oyuncunun olası transferini görüşmek için yönetici Erdal Torunoğulları ile doğrudan temasa geçti.
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