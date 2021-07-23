BİR ORADA, BİR BURADA

Kartal'ın geçen sezon lig yarışında olduğu gibi bu transfer döneminde de en büyük rakibi olan sarı kırmızılılar aldığı PSV mağlubiyetiyle, Beşiktaş'a darbe vurmayı düşündüğü Ghezzal transferinde yara aldı. Fotomaç'ın haberine göre; Transfer yarışında adeta iki kulüp arasında mekik dokuyarak pazarlığı kızıştıran Cezayirli oyuncunun da yaşanan bu gelişmenin ardından siyahbeyazlı yöneticilerle bir görüşme yaparak, "En kısa sürede bir araya gelelim ve şu işi bitirelim artık" dediği ifade edildi.