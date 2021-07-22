Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal Beşiktaş'a transfer olacak mı? Sergen Yalçın'dan açıklama geldi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal belirsizliği sürüyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da talip olduğu ve sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı iddia edilen Cezayirli yıldız için girişimlerine devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan Ghezzal transferiyle ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal konusunda başkan Ahmet Nur Çebi'nin ve yönetiminin elinden gelen tüm imkanları kullandığını belirterek, adı Galatasaray ile anılan Cezayirli oyuncu ile ilgili son bir hamle daha yapacaklarını söyledi.
Ghezzal'in menajeri ile sorun yaşadıklarını belirten Sergen Yalçın, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Ghezzal'in Faslı menajeri ile yaptığı toplantıda kulübün tüm şartlarını zorladı. Ancak menajeri Anoir Fazuli'nin önce 'Evet' deyip ardından ise başka takımlarla görüşmesine anlam veremedim. Ghezzal'in Beşiktaş'ta geçen yıl başarılı oynamasında ve pozisyon oluşturmasında emeğimiz büyük. Ghezzal bizim sistemimize kısa sürede uyum sağladı. Taraftarlarımız şuna inansın; başkanımız Ahmet Nur Çebi, Ghezzal'in transferi için çabaladı. Başkanımız son hamlesini yaparak bu oyuncuyu kazandırmaya çalışacak. Beşiktaş için menajerinin karakteri önemli. Beşiktaş olarak alternatif oyuncu arayışlarımız var. Başkan bu konuda çalışmalarını bayrama rağmen sürdürüyor.
Stoper takviyesi yapılacağına da dikkat çeken Sergen Yalçın, 2 hafta içinde boş olan mevkilere takviye yapılacağını vurguladı.
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