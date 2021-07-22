BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI!

Bir süredir Teixeira'nın peşinde olan siyah-beyazlıların teklifi ortaya çıktı. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya yıllık 2.5 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir teklif yaptı. 2023 yılına kadar sözleşme önerilen 31 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 1.5 milyon euro teklif edildi.