Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Alex Teixeira transferinde Dubai'den rakip! Daha cazip bir teklif yaptılar...
Gelecek sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ile beraber Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak isteyen Beşiktaş, kadrosuna önemli isimleri katmak istiyor. Siyah beyazlıların transfer listesinin en üst sırasında ise Brezilyalı on numara Alex Teixeira bulunuyor. Yıldız futbolcu ile pazarlıklar devam ederken, Kartal'a Dubai'den rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarı hedefinde olan Beşiktaş iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. 10 numara mevkisine takviye yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılarda Alex Teixeira ismi ön plana çıktı.
JOSEF DEVREDE!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, vatandaşını ikna etme rolünü üstlenmiş durumda. Alex Teixeira ile yakın arkadaşlığı bulunan Josef'in, İstanbul ve Beşiktaş hakkında olumlu bilgiler verdiği belirtiliyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI!
Bir süredir Teixeira'nın peşinde olan siyah-beyazlıların teklifi ortaya çıktı. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya yıllık 2.5 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir teklif yaptı. 2023 yılına kadar sözleşme önerilen 31 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 1.5 milyon euro teklif edildi.
DUBAI'DEN TALİBİ VAR!
Beşiktaş'ın transfer gözdesi konumunda bulunan Brezilyalı yıldıza Dubai'den talip çıktığı iddia edildi. Yapılan teklifin ise Beşiktaş'ın teklifinden daha cazip olduğu öğrenildi. Teklifleri masaya yatıracak olan Alex Teixeira'nın son kararı bekleniyor.
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