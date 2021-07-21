Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'dan transfer müjdesi! Valentin Rosier...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulübün transfer gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Galatasaray'ın da ilgilendiği Fransız sağ bek Valentin Rosier'i en uygun şartlarda kulübe kazandırdıklarını belirtirken, taraftarın yüzünü güldürecek transferleri bitirmek üzere olduklarını söyledi. İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, takıma yapılacak takviyelerle ilgili olarak çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtirken, kadroda düşünülmeyen oyuncularda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Hürriyet'e yaptığı açıklamada siyah beyazlı takımdan kimsenin ayrılmak istemediğine dikkat çeken Kocadağ, Valentin Rosier'in Beşiktaş'ta devam edebilmek için büyük fedakârlık yaptığını ancak kadro dışı bırakılan oyuncuların hiçbir şekilde olumlu adım atmadıklarını vurgularken, şu açıklamaları yaptı:
"Rosier konusunda başkanımız Ahmet Nur Çebi çok zaman harcadı. Rosier de karakterli bir oyuncu çıktı. Alabileceğimiz en uygun şartlarda kulübe kazandırdık. Fakat takımımızda yüksek maaşla 4-5 yıllık anlaşma yapılan oyuncular kadro dışı kalmasına rağmen bir yere gitmek istemiyorlar. Bu da bizi üzüyor. Lens ile ilgili çalışmalar devam ediyor, Douglas için bastırdık. Ama adam 'Bu parayı bir yerde alamam' diyerek tek başına antrenmanlarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Beşiktaş taraftarlarının yüzünü güldürecek transferleri bitirmek üzereyiz"
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