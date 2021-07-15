Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz paylaşımı yapıldı. Siyah beyazlılardan yapılan paylaşımda, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda, "15 Temmuz'un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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