Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
VALENTINE ROSIER
Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.
MERT GÜNOK
Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.
JUAN JESUS
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Juan Jesus, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. Roma ile sözleşmesi sona eren deneyimli stoper ile görüşmeler devam ediyor.
LUIS ABRAM
Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın da gündemine gelen Luis Abram için Beşiktaş devreye girdi. Peru basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Luis Abram ile anlaşmaya vardı.
RONY LOPES
Rachid Ghezzal için Galatasaray ile yarışan Beşiktaş, istediği sonucu alamazsa alternatifini hazır tutuyor. Rony Lopes için girişimler hızlandırılacak.
STEVAN JOVETIC
31 yaşındaki Karadağlı yıldız oyuncu Stevan Jovetic, Beşiktaş'a önerildi. Yıldız forvetin geleceği Sergen Yalçın'ın kararına bağlı.
PABLO SARABIA
Siyah-beyazlılara son olarak Pablo Sarabia önerildi. PSG forması giyen İspanyol yıldızın menajeri Samira Samii'in siyah-beyazlı yöneticilerle temas kurduğu öğrenildi.
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