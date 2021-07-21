21 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.07.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram... | BJK haberleri

JUAN JESUS

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Juan Jesus, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. Roma ile sözleşmesi sona eren deneyimli stoper ile görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram... | BJK haberleri

LUIS ABRAM

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın da gündemine gelen Luis Abram için Beşiktaş devreye girdi. Peru basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Luis Abram ile anlaşmaya vardı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram... | BJK haberleri

RONY LOPES

Rachid Ghezzal için Galatasaray ile yarışan Beşiktaş, istediği sonucu alamazsa alternatifini hazır tutuyor. Rony Lopes için girişimler hızlandırılacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram... | BJK haberleri

STEVAN JOVETIC

31 yaşındaki Karadağlı yıldız oyuncu Stevan Jovetic, Beşiktaş'a önerildi. Yıldız forvetin geleceği Sergen Yalçın'ın kararına bağlı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram... | BJK haberleri

PABLO SARABIA

Siyah-beyazlılara son olarak Pablo Sarabia önerildi. PSG forması giyen İspanyol yıldızın menajeri Samira Samii'in siyah-beyazlı yöneticilerle temas kurduğu öğrenildi.

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