Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

VALENTINE ROSIER Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

MERT GÜNOK Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.

JUAN JESUS Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Juan Jesus, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. Roma ile sözleşmesi sona eren deneyimli stoper ile görüşmeler devam ediyor.

LUIS ABRAM Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın da gündemine gelen Luis Abram için Beşiktaş devreye girdi. Peru basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Luis Abram ile anlaşmaya vardı.

RONY LOPES Rachid Ghezzal için Galatasaray ile yarışan Beşiktaş, istediği sonucu alamazsa alternatifini hazır tutuyor. Rony Lopes için girişimler hızlandırılacak.