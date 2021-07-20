20 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 Giriş Tarihi: 20.07.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling... | BJK haberleri

CENK TOSUN

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kiralık olarak takıma katılan Cenk Tosun, Benitez'in olumsuz raporu ile birlikte satış listesine çıkartıldı. Beşiktaş'ın eski forvetine teklif yapması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling... | BJK haberleri

JUAN JESUS

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Juan Jesus, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. Roma ile sözleşmesi sona eren deneyimli stoper ile görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling... | BJK haberleri

BIRGER MELING

Trabzonspor'un gündeminde yer alan Meling için Beşiktaş da devreye girdi. Fransa'da Nimes forması giyen 26 yaşındaki Norveçli sol bek için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling... | BJK haberleri

GEDSON FERNANDES

Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Ghezzal ve Rosier'in ardından Gedson Fernandes için de yarış başladı. Beşiktaş, Fernandes için teklifte bulundu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling... | BJK haberleri

STEVAN JOVETIC

31 yaşındaki Karadağlı yıldız oyuncu Stevan Jovetic, Beşiktaş'a önerildi. Yıldız forvetin geleceği Sergen Yalçın'ın kararına bağlı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling... | BJK haberleri

SHKODRAN MUSTAFI

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Schalke 04 forması giyen ve sözleşmesi sona eren Mustafi, Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dikkat çeken Ghezzal sözleri! Menajerin oyunu iki takımı birbirine düşürdü Dikkat çeken Ghezzal sözleri! "Menajerin oyunu iki takımı birbirine düşürdü"
Süper Lig kulüplerinden Kurban Bayramı paylaşımları! Süper Lig kulüplerinden Kurban Bayramı paylaşımları!
Teixeira'da kritik 24 saat! Transferde sürpriz bir rakip çıktı Teixeira'da kritik 24 saat! Transferde sürpriz bir rakip çıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör