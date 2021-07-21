Velez formasıyla toplam 91 resmi maça çıkan ve 4 gol, 2 de asistlik bir performans sergileyen Perulu oyuncu; Sporting Cristal kulübünde de 118 karşılaşmada görev yaparken 5 gol attı, 3 asist yaptı. Peru milli takımıyla 28 maça çıkan 1.82 boyundaki Abram, bu periyotta rakip fileleri de 1 kez havalandırmayı başardı.

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