21 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Luis Abram çalımı! Anlaşma sağlandı

Transferde şu ana kadar Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan Beşiktaş, stoper hattına da takviye yapmak üzere. Peru basınında çıkan habere göre siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'ın da gündemine gelen Luis Abram ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Luis Abram çalımı! Anlaşma sağlandı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.07.2021

Savunmasını güçlendirmek isteyen siyah- beyazlılar aradığı stoperi buldu, Luis Abram. Fotomaç'ın Peru basını Depor'dan derlediği habere göre, Velez'den ayrılan 25 yaşındaki sol stoper Luis Abram'ın menajerlik şirketi Wasserman, Beşiktaş'la anlaştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Luis Abram çalımı! Anlaşma sağlandı

Hali hazırda Peru Milli Takımı'nın Videna'daki tesislerinde idmanlarını yapan Abram, Beşiktaş'a imza atmak için bekliyor. Abram kısa süre önce, "Hedefim yurt dışında devam etmek, çok şükür analiz ettiğim teklifler var. Güney Amerika ve Avrupa'dan tekliflerim var, iyi düşünüyorum" demişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Luis Abram çalımı! Anlaşma sağlandı

İSMİ G.SARAY'LA DA ANILIYORDU

Luis Abram'ın ismi son 2 yılda G.Saray'la anılıyordu. Marcao'dan önce de Fatih Terim'in gözdesiydi. Geçen sezon Velez'de oynarken de oyuncunun bonservisi için ciddi bir rakamda önerilmiş ancak kabul edilmemişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Luis Abram çalımı! Anlaşma sağlandı

Velez formasıyla toplam 91 resmi maça çıkan ve 4 gol, 2 de asistlik bir performans sergileyen Perulu oyuncu; Sporting Cristal kulübünde de 118 karşılaşmada görev yaparken 5 gol attı, 3 asist yaptı. Peru milli takımıyla 28 maça çıkan 1.82 boyundaki Abram, bu periyotta rakip fileleri de 1 kez havalandırmayı başardı.

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