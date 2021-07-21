Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! Taksitle ödenmesi koşuluyla...
Beşiktaş, Galatasaray'ın da tekrar istediği Gedson Fernandes için Benfica'ya teklifini sundu. Siyah beyazlılar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken, bu iki isme Galatasaray'ın talip olması transfer piyasasını kızıştırmıştı. Bunun üzerine Kartal, Benfica'ya Gedson'un bonservisinin yüzde 50'si için teklifini yaptı. İşte Beşiktaş'ın, Portekiz ekibine sunduğu ücret...| Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta performanslarıyla büyük pay sahibi olan Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak için girişimlerine sürdürürken, bu iki futbolcuyla Galatasaray'ın talip olması transfer piyasasını kızıştırmıştı. Kartal, Cimbom'a gitmek istemeyen Rosier ve kulübüyle anlaştı. Ancak Ghezzal için maliyetler iyice yükseldi.
Yaşananların ardından Beşiktaş'tan sarı-kırmızılılara Gedson Fernandes hamlesi geldi. Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, Galatasaray teknik heyetinin yeniden kadrosunda görmek istediği Portekizli orta sahaya talip oldu.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sine karşılık kulübü Benfica'ya 2 milyon Euro'su peşin, 5 milyon Euro'su da taksitlerle ödenmesi koşuluyla 7 milyon Euro önerdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde geldiği Galatasaray'da 18 maça çıkarken, 1 gol ve 3 asistle skora iki kez katkı yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası