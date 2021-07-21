Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! Taksitle ödenmesi koşuluyla...

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sine karşılık kulübü Benfica'ya 2 milyon Euro'su peşin, 5 milyon Euro'su da taksitlerle ödenmesi koşuluyla 7 milyon Euro önerdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.