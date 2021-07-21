21 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! Taksitle ödenmesi koşuluyla...

Beşiktaş, Galatasaray'ın da tekrar istediği Gedson Fernandes için Benfica'ya teklifini sundu. Siyah beyazlılar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken, bu iki isme Galatasaray'ın talip olması transfer piyasasını kızıştırmıştı. Bunun üzerine Kartal, Benfica'ya Gedson'un bonservisinin yüzde 50'si için teklifini yaptı. İşte Beşiktaş'ın, Portekiz ekibine sunduğu ücret...| Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! Taksitle ödenmesi koşuluyla...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.07.2021

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta performanslarıyla büyük pay sahibi olan Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak için girişimlerine sürdürürken, bu iki futbolcuyla Galatasaray'ın talip olması transfer piyasasını kızıştırmıştı. Kartal, Cimbom'a gitmek istemeyen Rosier ve kulübüyle anlaştı. Ancak Ghezzal için maliyetler iyice yükseldi.

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! Taksitle ödenmesi koşuluyla...

Yaşananların ardından Beşiktaş'tan sarı-kırmızılılara Gedson Fernandes hamlesi geldi. Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, Galatasaray teknik heyetinin yeniden kadrosunda görmek istediği Portekizli orta sahaya talip oldu.

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! Taksitle ödenmesi koşuluyla...

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sine karşılık kulübü Benfica'ya 2 milyon Euro'su peşin, 5 milyon Euro'su da taksitlerle ödenmesi koşuluyla 7 milyon Euro önerdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! Taksitle ödenmesi koşuluyla...

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde geldiği Galatasaray'da 18 maça çıkarken, 1 gol ve 3 asistle skora iki kez katkı yapmıştı.

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