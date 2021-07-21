Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatifini buldu! Pablo Sarabia...
Beşiktaş'ta, transfer harekatı devam ediyor. Rachid Ghezzal ile anlaşamayan siyah beyazlıların gündemine PSG'de forma giyen Pablo Sarabia'nın girdiği belirtildi. Oyuncunun menajerinin bizzat Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nı aradığı ve İspanyol sağ kanat oyuncusunu önerdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Ghezzal'ın alternatiflerine bir yenisi daha eklendi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Ghezzal'ın kalmasını istiyor ancak kalmazsa alternatiflerini de belirlemiş durumda.
Bruma, Rony Lopes ve Daniele Verde favoriler. Ancak Antalyaspor'un eski teknik direktörü olan PSG'nin yeni futbol direktörü Leonardo'nun kadroda görmek istemediği Pablo Sarabia menajeri Samira Samii tarafından Beşiktaş'a önerildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Samii'nin bizzat Erdal Torunoğulları'nı aradığı ve İspanyol sağ kanat oyuncusunu önerdiği iddia edildi. PSG iki sezon önce İspanyol yıldızı Sevilla'dan 18 milyon euro'ya aldı.
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