Daha birkaç gün önce 4 büyük kulübünün başkanının katılığı aldığı canlı yayında, "menajer oyununa gelmeyelim" diyerek mesajı gönderen Çebi, Elmas'ın bu sözleri sonrasında adeta savaş ilan etti. Fotomaç'ın haberine göre; Burak Elmas'ın bu açıklamalarının ardından Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'la görüşme yapan Başkan Çebi, kulübün profesyonellerini de bilgilendirdi.