Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yöneticilere tam yetki! "İstediğinize teklif yapın"
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de başarı istiyor. Bu kapsamda önemli transferler yapmak isteyen Çebi, adeta gemileri yaktı. Çebi'nin Larsen, Cuisance, Kurzawa, van Aanholt, Alioski, Stanciu gibi oyuncuların menajerleri hakkında bilgi toplamaya başladığı ve bu oyuncuların menajerlerinin Türkiye'deki bağlantıları ile temas kurulduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer harekatında gemileri yaktı. G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı sırasında söylediği, "Evet, Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz" sözleri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı.
Daha birkaç gün önce 4 büyük kulübünün başkanının katılığı aldığı canlı yayında, "menajer oyununa gelmeyelim" diyerek mesajı gönderen Çebi, Elmas'ın bu sözleri sonrasında adeta savaş ilan etti. Fotomaç'ın haberine göre; Burak Elmas'ın bu açıklamalarının ardından Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'la görüşme yapan Başkan Çebi, kulübün profesyonellerini de bilgilendirdi.
Ezeli rakipleri ile adı anılan oyuncular için teklif hazırlanmasını isteyen Başkan Çebi'nin bu kararının ardından Larsen, Cuisance, Kurzawa, van Aanholt, Alioslki, Stanciu gibi oyuncuların menajerleri hakkında bilgi toplamaya başladığı ve bu oyuncuların menajerlerinin Türkiye'deki bağlantıları ile temas kurulduğu iddia edildi.
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