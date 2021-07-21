Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal olmazsa hedef Rony Lopes!
Beşiktaş, Rachid Ghezzal için çalışmalarını sürdürken aksi bir durum yaşanması durumunda rota Rony Lopes'e dönecek. Bayram sonrası netleşecek Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı netleşecek. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta transfer stratejisi belirlendi... Siyah beyazlılar orta sahanın sağını önemli bir isimle takviye etmek istiyor. Kara Kartal, bunun için Rachid Ghezzal için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş Yönetimi aksi bir durumla karşılaşması durumunda ise B planını devreye sokacak.
Takvim'in haberine göre, hedefteki isim Rony Lopes. Siyah-Beyazlılar Portekizli yıldızın transferi bekletiyor.
Bayram sonrası netleşecek Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı netleşecek.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası