21 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal olmazsa hedef Rony Lopes!

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Giriş Tarihi: 21.07.2021

Beşiktaş, Rachid Ghezzal için çalışmalarını sürdürken aksi bir durum yaşanması durumunda rota Rony Lopes'e dönecek. Bayram sonrası netleşecek Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı netleşecek. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transfer stratejisi belirlendi... Siyah beyazlılar orta sahanın sağını önemli bir isimle takviye etmek istiyor. Kara Kartal, bunun için Rachid Ghezzal için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Yönetimi aksi bir durumla karşılaşması durumunda ise B planını devreye sokacak.

Takvim'in haberine göre, hedefteki isim Rony Lopes. Siyah-Beyazlılar Portekizli yıldızın transferi bekletiyor.

Bayram sonrası netleşecek Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı netleşecek.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

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