21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Şelale Kepenç ile anlaştı!
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Şelale Kepenç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, en son Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Wyoming Üniversitesi'nde forma giyen 23 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalandığı kaydedildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Şelale Kepenç ile anlaştı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Wyoming Üniversitesi'nde forma giyen 23 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
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