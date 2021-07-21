21 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Şelale Kepenç ile anlaştı!

Beşiktaş'a NCAA'den forvet!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.07.2021

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Şelale Kepenç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, en son Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Wyoming Üniversitesi'nde forma giyen 23 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalandığı kaydedildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Şelale Kepenç ile anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Wyoming Üniversitesi'nde forma giyen 23 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Teixeira transferinde rakip çıktı! Beşiktaş'a Teixeira transferinde rakip çıktı!
Beşiktaşlı yöneticiden transfer müjdesi! Rosier... Beşiktaşlı yöneticiden transfer müjdesi! Rosier...
Kartal o ismi bitirmek üzere! Transfer... Kartal o ismi bitirmek üzere! Transfer...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör