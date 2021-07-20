Beşiktaş'ın transfer etmeye çok yaklaştığı Alex Teixeira, kariyeriyle göz dolduruyor. 31 yaşındaki Brezilyalı, ana mevkisi olan 10 numara dışında toplamda 7 farklı pozisyonda görev aldı. Bu 7 pozisyonun 6'sında da gol atma başarısı gösterdi. İşte Alex Teixeira'nın dikkat çeken kariyeri... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın transferine çok yaklaştığı Teixeira, çok yönlülüğüyle siyah-beyazlıların kendisini neden bu kadar istediğini ortaya koydu. Fotomaç'ın haberine göre; orijinal mevkiisi on numara olan 31 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca 7 farklı pozisyonda görev yapıp, bunların 6'sında gol sevinci yaşarken, 6 pozisyonda da asist yapmayı başardı. Teixeira, kendi pozisyonunda toplamda 113 maçta 72 kez fileleri havalandırıp, 20 de asist yaptı. Santrfor bölgesinde 72 karşılaşmada 36 gol sevinci yaşayıp, 16 kez de gol pası verdi. Yıldız futbolcu ayrıca sol kanatta 46, sağ kanatta ise 32 maça çıktı. Solda 17 gol, 17 asistlik katkı veren Teixeira, sağ kanatta 15 gol, 3 asistle oynadı. Forvet arkasında 9 maçta 5 gol, 5 asislik performans ortaya koyan Teixeira, merkez orta sahada 9 müsabakada 5 gol, 5 asist üretti. Orta sahanın solunda da 3 maçta, 3 asist yaptı.

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