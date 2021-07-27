Beşiktaş hazırlık maçı: Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | BJK haberleri

2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 27 Temmuz Salı günü saat 19:00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR'İN HAZIRLIK MAÇI İPTAL EDİLDİ!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yunanistan Ligi temsilcisi Panathinaikos ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasının iptal edildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN İSPANYA KAMPI İPTAL EDİLDİ!

24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti.

MAÇTA ÖZEL TAKTİK DENEMESİ YAPILACAK!

Ümraniye Tesisleri'nde saat 19.00'de oynanacak karşılaşma öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Maçın Beşiktaş'ın YouTube kanalında yayınlanması için bütün hazırlıklar tamamlanmışken Yalçın devreye girdi. Maçta taktik denemeler yapacağı öğrenilen Yalçın, karşılaşmanın canlı olarak yayınlanmamasını istedi.

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