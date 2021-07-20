MESUT ÖZİL'İN YAKIN ARKADAŞI

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Shkodran Mustafi, kariyerinde 374 maça çıktı. 22 gol atarken 11 de asist yaptı. Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil'in çok yakın arkadaşı olan tecrübeli futbolcu 20 kez milli takım formasını giyerken 2 de gol kaydetti… Arsenal, Sampdoria, Valencia gibi dev kulüplerin de formasını başarıyla giydi.

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