20 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Shkodran Mustafi Beşiktaş'a önerildi! Sergen Yalçın'ın kararı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman hamleleriyle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazılar, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'a son olarak Schalke 04 forması giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrılan Shkodran Mustafi önerildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alman stoperle ilgili kararı... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Shkodran Mustafi Beşiktaş'a önerildi! Sergen Yalçın'ın kararı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.07.2021

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş önemli yıldızlarla görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan Alman stoper Shkodran Mustafi oldu. Son olarak Alman Ligi ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen tecrübeli oyuncu menajerler aracılığıyla stoper arayan Kara Kartal'a önerildi.

Son dakika transfer haberleri: Shkodran Mustafi Beşiktaş'a önerildi! Sergen Yalçın'ın kararı...

SERGEN YALÇIN SICAK BAKIYOR

29 yaşındaki yıldız oyuncu Schalke ile Bundesliga 2'de mücadele etmek istemediği için yeni sözleşme yenilemedi. 1 Temmuz'dan itibaren de boşta… Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Alman stoperin şartlarını öğrendikten sonra menajerine dönüş yapma kararı aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Alman stopere sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Shkodran Mustafi Beşiktaş'a önerildi! Sergen Yalçın'ın kararı...

MESUT ÖZİL'İN YAKIN ARKADAŞI

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Shkodran Mustafi, kariyerinde 374 maça çıktı. 22 gol atarken 11 de asist yaptı. Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil'in çok yakın arkadaşı olan tecrübeli futbolcu 20 kez milli takım formasını giyerken 2 de gol kaydetti… Arsenal, Sampdoria, Valencia gibi dev kulüplerin de formasını başarıyla giydi.

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