Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'e damga vuran ve siyah beyazlıların şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden birisi olan Rachid Ghezzal, transfer döneminde Galatasaray'la görüşmesi ve sürecin oldukça uzamasının ardından sempatisini kaybetti. Cezayirli futbolcu için bazı taraftarlar, “Naza çekecekse artık gelmesin” dediler. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Ghezzal'in Galatasaray'la görüşmesi ve menajerinin ortalığı kızıştırması Beşiktaşlı taraftarların iyice sabrını taşırmaya başladı. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyada Cezayirli oyuncu için eleştirileri sıralamaya başladı. Özellikle twitter'da yapılan yorumlarda "Kendini bu kadar naza çekecekse artık gelmesin", "Bu piyasa yükseltme oyunları yüzünden tüm sempatisini kaybetti", "Şu dakikadan sonra zaten gelme, yolun açık olsun" ifadeleri ağırlık kazandı. Öte yandan camia içinde de Ghezzal'e tepki olduğu ve "Bu kadar sansasyondan sonra gelse de elimizde patlar" yorumları yapıldığı gelen haberler arasında.

Geçen yılın başarılı ismi Ghezzal ile menajerinin tavırları, siyah-beyazlı taraftarları üzdü.

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