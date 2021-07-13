Beşiktaş yönetimi yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bruma için PSV Eindhoven ile temaslarını sürdüren siyah beyazlılara teknik direktör Sergen Yalçın'dan flaş bir talimat geldi. Yalçın, Portekizli oyuncuyu istemediğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Yönetim, Bruma'nın menajeriyle dün bir araya geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli oyuncunun menajeriyle görüşen Beşiktaş yönetimi, öte yandan oyuncunun kulübü PSV ile görüşerek kiralık transfer için zemin yoklaması yapıyordu ki, teknik direktör Sergen Yalçın'a takıldı. Yalçın'ın yönetime, Bruma'yı düşünmediğini bildirmesiyle Beşiktaş bu transferden vazgeçti.

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