13 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Bruma transferi Sergen Yalçın'a takıldı!

Sergen Yalçın istemedi! Kartal transferden vazgeçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Beşiktaş yönetimi yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bruma için PSV Eindhoven ile temaslarını sürdüren siyah beyazlılara teknik direktör Sergen Yalçın'dan flaş bir talimat geldi. Yalçın, Portekizli oyuncuyu istemediğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Yönetim, Bruma'nın menajeriyle dün bir araya geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli oyuncunun menajeriyle görüşen Beşiktaş yönetimi, öte yandan oyuncunun kulübü PSV ile görüşerek kiralık transfer için zemin yoklaması yapıyordu ki, teknik direktör Sergen Yalçın'a takıldı. Yalçın'ın yönetime, Bruma'yı düşünmediğini bildirmesiyle Beşiktaş bu transferden vazgeçti.

Mehmet Topal resmen Beşiktaş'ta!

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