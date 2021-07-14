14 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Fransız basından flaş iddia! Beşiktaş Mohamed Ali Ben Romdhane'nin peşinde

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, flaş bir isim gündeme geldi. Fransız basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar, ülkesinde gelecek vadeden isimler arasında yer alan Mohamed Ali Ben Romdhane'ye talip oldu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fransız basından flaş iddia! Beşiktaş Mohamed Ali Ben Romdhane'nin peşinde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Fotomaç'ın Fransız basını Foot Mercato'dan derlediği habere göre, siyah-beyazlıların, Galatasaray, Lille ve Lyon'la birlikte 21 yaşındaki Tunuslu orta saha Mohamed Ali Ben Romdhane'yi yakından takip ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fransız basından flaş iddia! Beşiktaş Mohamed Ali Ben Romdhane'nin peşinde

Beşiktaş'ın transferde avantajlı durumda olduğunun altı çizilirken "Türkiye şampiyonu, ezeli rakibine transfer çalımı atabilir" denildi. Yetenekli oyuncu, geçen sezon Esperance takımında 35 maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Fransız basından flaş iddia! Beşiktaş Mohamed Ali Ben Romdhane'nin peşinde

Mohamed Ali Ben Romdhane, ülkesinde gelecek vadeden isimler arasında yer alıyor.

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