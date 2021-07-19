19 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Dorukhan Toköz'de kritik hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Dorukhan'da kritik hafta! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.07.2021

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyordu. İspanyol kulüpleriyle de pazarlık yapan ancak beklediği teklifi bulamayan milli oyuncu, kariyerine Süper Lig'de devam edebilir. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Dorukhan Toköz, kararını bu hafta verecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB GS haberleri)

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Avrupa'da kulüp arayışlarına giren ancak sonuç alamayan Dorukhan Toköz'ün kaderi bu hafta netleşecek. İspanyol kulüpleriyle transfer pazarlığı yapan ancak istediğini alamayan yıldız oyuncu yoluna Süper Lig'de devam edebilir... Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle istediği Dorukhan Toköz hangi takıma transfer olacağını bu hafta açıklayacak. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncuya daha önce Fenerbahçe de talip olmuştu. Beşiktaş'a Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz, burada gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro.

Son dakika spor haberi: Luuk de Jong Beşiktaş'ı tercih etti! Transferde geri sayım başladı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
De Jong son kararını verdi! Geri sayım başladı... De Jong son kararını verdi! Geri sayım başladı...
Kartal'a İspanyol eldiven! PSG ile masaya oturuldu Kartal'a İspanyol eldiven! PSG ile masaya oturuldu
Teixeira geliyor Ljajic gidiyor! Teixeira geliyor Ljajic gidiyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör