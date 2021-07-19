Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Avrupa'da kulüp arayışlarına giren ancak sonuç alamayan Dorukhan Toköz'ün kaderi bu hafta netleşecek. İspanyol kulüpleriyle transfer pazarlığı yapan ancak istediğini alamayan yıldız oyuncu yoluna Süper Lig'de devam edebilir... Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle istediği Dorukhan Toköz hangi takıma transfer olacağını bu hafta açıklayacak. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncuya daha önce Fenerbahçe de talip olmuştu. Beşiktaş'a Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz, burada gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro.

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