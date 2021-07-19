Son dakika spor haberi: Dorukhan Toköz'de kritik hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyordu. İspanyol kulüpleriyle de pazarlık yapan ancak beklediği teklifi bulamayan milli oyuncu, kariyerine Süper Lig'de devam edebilir. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Dorukhan Toköz, kararını bu hafta verecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB GS haberleri)
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Avrupa'da kulüp arayışlarına giren ancak sonuç alamayan Dorukhan Toköz'ün kaderi bu hafta netleşecek. İspanyol kulüpleriyle transfer pazarlığı yapan ancak istediğini alamayan yıldız oyuncu yoluna Süper Lig'de devam edebilir... Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle istediği Dorukhan Toköz hangi takıma transfer olacağını bu hafta açıklayacak. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncuya daha önce Fenerbahçe de talip olmuştu. Beşiktaş'a Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz, burada gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası