18 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

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