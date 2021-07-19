Gelen haberlere göre İspanyol ekibiyle maaş ödemesi konusunda el sıkışıldığı ve 1.25 milyon euro karşılığı transferin sonlanacağı belirtildi. Hatta gelişmeler Sevilla'nın yerel gazetelerinden Diario De Sevilla'da da yer aldı. Haberde "Sevilla ve Beşiktaş, De Jong'un kiralanması konusunda anlaştı" denildi.



