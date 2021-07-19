19 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Luuk de Jong Beşiktaş'ı tercih etti! Transferde geri sayım başladı

Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, bir süredir Luuk de Jong ile temaslarını sürdürüyordu. İspanyol basını, Hollandalı golcünün Beşiktaş'ı tercih ettiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine resmi transfer açıklaması için geri sayım başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Luuk de Jong Beşiktaş'ı tercih etti! Transferde geri sayım başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir gündemi meşgul eden Hollandalı forvet Luuk de Jong'un transferinde artık saatleri sayıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre; oyuncunun kiralanması korusunda kulübü Sevilla ile anlaşan Beşiktaş, artık 30 yaşındaki forvetin geleceği günü bekliyor.

Son dakika spor haberi: Luuk de Jong Beşiktaş'ı tercih etti! Transferde geri sayım başladı

Gelen haberlere göre İspanyol ekibiyle maaş ödemesi konusunda el sıkışıldığı ve 1.25 milyon euro karşılığı transferin sonlanacağı belirtildi. Hatta gelişmeler Sevilla'nın yerel gazetelerinden Diario De Sevilla'da da yer aldı. Haberde "Sevilla ve Beşiktaş, De Jong'un kiralanması konusunda anlaştı" denildi.

Son dakika spor haberi: Luuk de Jong Beşiktaş'ı tercih etti! Transferde geri sayım başladı

PSV ARADAN ÇEKİLİNCE

Ayrıca "Yakın zaman önce eşyalarını toplamaya başlayan Luuk De Jong, İstanbul'a yeni bir macera yaşamaya gidiyor. La Liga'da kulübede kalmaktansa düzenli forma giyeceği Türkiye'ye gitmeyi tercih etti" ifadeleri de kullanıldı.

Son dakika spor haberi: Luuk de Jong Beşiktaş'ı tercih etti! Transferde geri sayım başladı

Öte yandan 1.88 boyundaki oyuncuyu isteyen takımlar arasında ülkesinden PSV de vardı. Haberde PSV'nin aradan çekilmesinin Beşiktaş'ın işi bitirmesinin önünü açtığı vurgulandı. Hollandalı forvet geçen sezon Sevilla'da 47 maçta 9 gol kaydedebildi.

Son dakika spor haberi: Luuk de Jong Beşiktaş'ı tercih etti! Transferde geri sayım başladı

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Hollanda milli takımının 38 karşılaşmada formasını terleten 30 yaşındaki forvet, 8 kez gol sevinci yaşadı.

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