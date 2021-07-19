19 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Hedefte Kortney Hause var

Kartal aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Ada medyası yazdı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda da bu başarısını sürdürmek istiyor. Siyah beyazlılar, forvet bölgesine yapılacak transferlerin yanı sıra savunma hattına da takviye yapmak istiyor. Bir süredir stoper arayışlarını sürdüren Kartal, Ada basınına göre aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Stoper konusunda da arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İngiltere'den sürpriz bir iddia daha geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; daha önce Arsenal'den Pablo Mari'yi siyahbeyazlılara yazan Ada medyası, şimdi de Aston Villa'nın 26 yaşındaki stoperi Kortney Hause için girişim yapıldığını ileri sürdü. Beşiktaş'ın sol ayaklı bir savunmacı aradığı belirtilen haberde "Türkler, hem aradığı özellikte hem de fiyat olarak uygun ismi Aston Villa'da buldu. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Hause'u bonservisi ile almak için teklif yaptılar. Aston Villa, düzenli forma vermediği Hause'dan az da olsa bir kazanç sağlayabilir" denildi. Beşiktaş'ın İngiliz savunmacı için ne kadarlık bir ücret önerdiği bilgisi ise paylaşılmadı. 1.91 boyundaki futbolcu, 2019-20 sezonu başında Wolverhampton'dan 3.4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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