19 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira geliyor Adem Ljajic gidiyor!

Teixeira geliyor Ljajic gidiyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'da mutlu sona oldukça yaklaşan siyah beyazlılar, yeni on numaranın ardından Adem Ljajic ile yollarını ayıracak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Adem Ljajic'in durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira'nın transfer edilmesi halinde Ljajic'le yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Yönetim oyuncuyu makul bir bonservis bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak elden çıkarmayı hedefliyor. Teklif gelmesi ve ayrılmayı kabul etmesi durumunda Sırp oyuncuya izin verilecek.

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