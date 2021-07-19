Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'da mutlu sona oldukça yaklaşan siyah beyazlılar, yeni on numaranın ardından Adem Ljajic ile yollarını ayıracak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Adem Ljajic'in durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira'nın transfer edilmesi halinde Ljajic'le yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Yönetim oyuncuyu makul bir bonservis bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak elden çıkarmayı hedefliyor. Teklif gelmesi ve ayrılmayı kabul etmesi durumunda Sırp oyuncuya izin verilecek.

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