19 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın kalesine Sergio Rico! PSG ile masaya oturuldu...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta öne çıkan isimlerden birisi de Ersin Destanoğlu oldu. Genç file bekçisi yaptığı kritik kurtarışlarla takımının şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Bu performansın ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi siyah beyazlı yönetimi harekete geçirdi. Ersin satışı ihtimaline karşı Beşiktaş, Sergio Rico transferi için Paris Saint-Germain ile masaya oturdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın kalesine Sergio Rico! PSG ile masaya oturuldu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş kaleyi sağlama almak için ciddi bir hamle yaptı. Kartal, Sergio Rico için masaya oturdu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın kalesine Sergio Rico! PSG ile masaya oturuldu...

PSG İLE MASAYA OTURULDU

Fransız basınından RMC Sport'un servis ettiği habere göre Siyah Beyazlı kurmaylar İspanyol kaleci Sergio Rico için PSG yönetimi ile bir araya geldi ve şartları masaya yatırdı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın kalesine Sergio Rico! PSG ile masaya oturuldu...

RICO'NUN ÜCRETİ TAM ÖDENECEK

Takvim'in haberine göre; PSG ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Sergio Rico'yu kiralamak isteyen Siyah-Beyazlı kurmayların oyuncunun tüm mali yükünü üzerlerine almayı taahhüt ettiği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın kalesine Sergio Rico! PSG ile masaya oturuldu...

KİRALAMA ÜCRETİ TALEBİ DE VAR

Gelen bilgilere göre PSG, kiralama bedeli de istiyor ancak Beşiktaş buna pek sıcak bakmıyor. İki taraf arasındaki görüşmelerin bu hafta da devam etmesinin beklendiği ifade ediliyor

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