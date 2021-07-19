KİRALAMA ÜCRETİ TALEBİ DE VAR

Gelen bilgilere göre PSG, kiralama bedeli de istiyor ancak Beşiktaş buna pek sıcak bakmıyor. İki taraf arasındaki görüşmelerin bu hafta da devam etmesinin beklendiği ifade ediliyor

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