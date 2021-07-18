18 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatiflerini buldu! Andriy Yarmolenko ve Rony Lopes...

Kartal Ghezzal'ın alternatiflerini buldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çifte şampiyonluk yaşayan Rachid Ghezzal, kiralık olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Leicester'ın yolunu tuttu. Siyah beyazlılar Cezayirli oyuncuyu takımda tutmak için harekete geçti ancak Galatasaray'ın da devreye girmesiyle transfer çıkmaza girdi. Kartal yıldız oyuncunun sarı kırmızılılara transfer olması ihtimaline karşı alternatiflerini hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş, Ghezzal'ın alternatiferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu kapsamda Sevilla'dan Rony Lopes listeye dahil edildi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, henüz bu oyuncu ile ilgili görüş bildirmedi. Bir diğer aday ise West Ham'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Yarmolenko. İngilizler, 2018'de 20 milyon Euro bonservis bedeliyle aldıkları 31 yaşındaki Ukraynalı yıldızın 4 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak için transferine sıcak bakıyor. Oyuncu ise 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 3 milyon Euro maaş istiyor.

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