18 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Everton'da Cenk Tosun'un bileti kesildi! Beşiktaş...

Cenk'in bileti kesildi! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Everton'a geri dönmüştü. İngiliz kulübünün yeni teknik direktörü Rafael Benitez milli golcüyü kadroda düşünmezken, uygun bir bedelle satılabileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Everton'da Cenk Tosun hakkında karar verildi. Yeni hoca Rafael Benitez'in yeni sezonda milli forveti kadroda düşünmediği belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde yıldız oyuncunun, uygun bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılmasına izin verileceği ifade edildi. Beşiktaş'ın Cenk'le ilgilenip ilgilenmeyeceği merak konusu.

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