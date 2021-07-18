18 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş forvet transferine hız verdi! Willian Jose hazırlık maçlarına yetişecek

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un da ayrılmasının ardından Beşiktaş, forvet bölgesinde önemli bir kan kaybı yaşadı. Siyah beyazlılar yeni sezon öncesinde hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımı başarıya ulaştıracak bir golcü transfer etmek istiyor. Bu kapsamda Kartal, İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen Willian Jose'yi radarına almıştı. Siyah beyazlı yönetim bu transferi noktalamak için seferber oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş forvet transferine hız verdi! Willian Jose hazırlık maçlarına yetişecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Forvet takviyesi için Luuk de Jong ve Diego Costa'yı öncelik olarak belirleyen siyah-beyazlı kulüpte birkaç gün önce gündeme gelen Willian Jose ismi iyice ağırlık kazanmaya başladı. 29 yaşındaki Brezilyalı forvetin menajeri ile geçtiğimiz günlerde ilk görüşmeyi gerçekleşitiren Beşiktaş, dün bir kez daha masaya oturdu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş forvet transferine hız verdi! Willian Jose hazırlık maçlarına yetişecek

Gelen haberlere göre tecrübeli futbolcu ile el sıkışıldı. Fotomaç'ın haberine göre; bu sürpriz gelişme sonrası İspanya'ya çıkarma yapma kararı alan yönetimin, oyuncunun kulübü Real Sociedad'dan gelecek hafta için randevu aldığı kaydedildi. İspanyol kulübüne kiralama teklifi yapılacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş forvet transferine hız verdi! Willian Jose hazırlık maçlarına yetişecek

BİR İHTİMAL ADEM LJAJIC
Siyah-beyazlıların kiralama bedeli olarak ne kadarlık bir teklifte bulunacağı henüz netleşmedi ancak gerekirse takas formülünün de devreye sokulacağı belirtildi. Hatta bu doğrultuda Willian Jose transferine karşın Adem Ljajic'in takasta kullanılabileceği yorumları yapılıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş forvet transferine hız verdi! Willian Jose hazırlık maçlarına yetişecek

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın forvet transferinin bir an önce yapılması baskısını kırmak isteyen siyah-beyazlı yöneticilerin Willian Jose'yi hazırlık maçlarına yetiştirmek istediği de edinilen bilgiler arasında. Daha önce Santos, Las Palmas, Wolverhampton, Zaragoza gibi takımların formasını giyen Jose, 366 resmi karşılaşmada 102 gol, 24 asist üretti.

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