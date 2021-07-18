Son dakika spor haberi: Beşiktaş forvet transferine hız verdi! Willian Jose hazırlık maçlarına yetişecek

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un da ayrılmasının ardından Beşiktaş, forvet bölgesinde önemli bir kan kaybı yaşadı. Siyah beyazlılar yeni sezon öncesinde hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımı başarıya ulaştıracak bir golcü transfer etmek istiyor. Bu kapsamda Kartal, İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen Willian Jose'yi radarına almıştı. Siyah beyazlı yönetim bu transferi noktalamak için seferber oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Forvet takviyesi için Luuk de Jong ve Diego Costa'yı öncelik olarak belirleyen siyah-beyazlı kulüpte birkaç gün önce gündeme gelen Willian Jose ismi iyice ağırlık kazanmaya başladı. 29 yaşındaki Brezilyalı forvetin menajeri ile geçtiğimiz günlerde ilk görüşmeyi gerçekleşitiren Beşiktaş, dün bir kez daha masaya oturdu.

Gelen haberlere göre tecrübeli futbolcu ile el sıkışıldı. Fotomaç'ın haberine göre; bu sürpriz gelişme sonrası İspanya'ya çıkarma yapma kararı alan yönetimin, oyuncunun kulübü Real Sociedad'dan gelecek hafta için randevu aldığı kaydedildi. İspanyol kulübüne kiralama teklifi yapılacağı ifade edildi.